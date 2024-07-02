У Франції кандидати масово знімаються з виборів, щоб заблокувати праворадикалів

У Франції все більше кандидатів відмовляються від участі в другому турі парламентських виборів, щоб уникнути розколу серед виборців, які голосують проти праворадикального «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен, і не розпорошувати голоси.
Про це пишуть Reuters і Associated Press.
За оцінками ЗМІ, вже понад 180 кандидатів підтвердили, що не братимуть участі в недільному другому турі виборів. Інші мають час до 18:00, щоб зробити свій вибір.
Ліва коаліція заявила, що зніме своїх кандидатів у тих округах, де вони посіли третє місце, щоб підтримати інших кандидатів, які виступають проти ультраправих.
Центристський альянс президента Емманнюеля Макрона також заявив, що деякі з його кандидатів знімуть свої кандидатури перед другим туром, щоб спробувати заблокувати «Національне обʼєднання».
Як зазначає AP, ця тактика працювала в минулому, коли партію Ле Пен та її попередницю «Національний фронт» багато хто вважав політичними вигнанцями. Однак зараз партія Ле Пен має широку і глибоку підтримку по всій країні.
- Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів.
- Пізніше Макрон заявляв, що не піде у відставку, «якими б не були результати» парламентських виборів.
- 30 червня у Франції пройшов перший тур парламентських виборів, перемогу на них отримали «Національне обʼєднання» та їхні союзники.