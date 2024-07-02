У Франції кандидати масово знімаються з виборів, щоб заблокувати праворадикалів

У Франції все більше кандидатів відмовляються від участі в другому турі парламентських виборів, щоб уникнути розколу серед виборців, які голосують проти праворадикального «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен, і не розпорошувати голоси.

Про це пишуть Reuters і Associated Press.

За оцінками ЗМІ, вже понад 180 кандидатів підтвердили, що не братимуть участі в недільному другому турі виборів. Інші мають час до 18:00, щоб зробити свій вибір.

Ліва коаліція заявила, що зніме своїх кандидатів у тих округах, де вони посіли третє місце, щоб підтримати інших кандидатів, які виступають проти ультраправих.

Центристський альянс президента Емманнюеля Макрона також заявив, що деякі з його кандидатів знімуть свої кандидатури перед другим туром, щоб спробувати заблокувати «Національне обʼєднання».

Як зазначає AP, ця тактика працювала в минулому, коли партію Ле Пен та її попередницю «Національний фронт» багато хто вважав політичними вигнанцями. Однак зараз партія Ле Пен має широку і глибоку підтримку по всій країні.