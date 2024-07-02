Казахський журналіст Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер у лікарні

Казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков, на якого 18 червня скоїли замах у Києві, помер у лікарні. Лікарі боролися за його життя у реанімації 13 днів.

Про це повідомила його дружина Наталія Садикова.

«Мій коханий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. 13 днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва», — заявила Наталія Садикова.

У Садикова стріляли впритул з вогнепальної зброї. Журналіст був у важкому стані — куля влучила в скроню і зачепила мозок.

Офіс генерального прокурора повідомив, що у звʼязку із смертю Садиков підозрюваним змінять підозру із замаху на вбивство на умисне вбивство на замовлення за попередньою змовою (п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Замах на Садикова

18 червня 2024 року в Києві двоє людей вчинили замах на казахського журналіста Айдоса Садикова. У момент нападу він був в авто разом з дружиною Наталією. Садиков потрапив до лікарні, дружина не постраждала.

За даними правоохоронців, обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України в день нападу. Утім, українські правоохоронці повідомили Алтаю Жаканбаєву і Мейраму Каратаєву про підозру в замаху на умисне вбивство. Жаканбаєв згодом сам здався прокуратурі Казахстану.

У Казахстані вже заявили, що не видаватимуть Україні підозрюваного в замаху на Садикова. Це пояснили «принципом, за яким Казахстан не видає своїх громадян іншим державам», однак слідство триває.

Хто такий Айдос Садиков

Айдос Садиков до 2010 року був головою актобського відділу опозиційної партії «Азат». Він понад 20 років критикує чинного президента Казахстану Токаєва і його попередника Нурсултана Назарбаєва. За цей час проти нього порушували кримінальні справи, палили його машину і майно, переслідували.

У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.

У 2014 році Садиков разом з дружиною переїхали в Київ і отримали політичний притулок після того, як проти Наталії в Казахстані порушили кримінальну справу.