Підозрюваний в замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова здався прокуратурі Казахстану

Один із двох підозрюваних у замаху на опозиційного журналіста Айдоса Садикова здався правоохоронцям у Казахстані.

Про це повідомила Генеральна прокуратура країни.

У повідомленні йдеться, що Алтай Жаканбаєв 21 червня «самостійно звернувся до органів внутрішніх справ», його допитали, а після цього затримали.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, щоб встановити місцеперебування другого підозрюваного, заявили казахські силовики.

«Радіо Азаттик» пише, що про другого підозрюваного — Мейрама Каратаєва — медіа писали як про співробітника поліції. МВС Казахстану запевняє, що чоловіка звільнили у 2019 році.