У Києві стріляли в казахського журналіста

У Шевченківському районі Києва 18 червня сталась стрілянина — невідомий вистрелив у чоловіка, який разом з дружиною був в авто.

Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в якому сиділи чоловік із дружиною, підійшов невідомий, вистрілив у чоловіка і втік. Жінка поранень не отримала, у якому стані чоловік — наразі не повідомляють.

Оновлення. Офіс генерального прокурора повідомив, що в Києві стався замах на вбивство казахського журналіста. Чоловік перебуває у лікарні у важкому стані.

Дружина Айдоса Садикова Наталія підтвердила, що на її чоловіка скоїли замах.

Низка медіа, зокрема hromadske і «РБК-Україна» повідомляють з посиланням на джерела, що потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков.

Садиков — казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. На цьому YouTube-каналі, який Садиков веде разом із дружиною, він критикує владу Казахстану й олігархів.

Айдос Садиков на батьківщині зазнавав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.

У 2014 році подружжя переїхало в Київ після того, як проти Наталії Садикової у Казахстані порушили кримінальну справу.

У жовтні 2023 року Садикових оголосили в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі».