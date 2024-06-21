Поліція підозрює двох громадян Казахстану в замаху на казахського журналіста Садикова в Києві

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Казахстану — Алтаю Жаканбаєву і Мейраму Каратаєву — у замаху на казахського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова в Києві.

Про це повідомив Офіс uенерального прокурора.

За даними слідства, Каратаєв і Жаканбаєв приїхали до Києва 2 червня. Вони орендували житло за різними адресами. Уже 6 червня Жаканбаєв придбав автівку Opel Vectra, щоб стежити за Садиковим. А 8 червня підозрювані орендували квартиру поблизу житла Садикова на період 9—17 червня.

Підозрювані детально вивчили розпорядок дня Садикова, його звички, коло спілкування і маршрут до його дому.

Прокуратура стверджує, що, за планом підозрюваних, Каратаєв мав підійти до машини Садикова, коли той буде в ній, вистрілити в нього з вогнепальної зброї із заглушувачем і піти. Жаканбаєв у той час мав стежити за обстановкою і попередити спільника про появу поліції.

Пресслужба Нацполіції Пресслужба Нацполіції Пресслужба Нацполіції

Слідство стверджує, що близько 12-ї години дня 18 червня підозрювані скоїли замах на Садикова. Коли постраждалий підʼїхав до свого дому на вулиці Віктора Ярмоли (Шевченківський район Києва), Каратаєв підійшов до авто зі сторони водійського сидіння і прицільно вистрілив Садикову в голову.

У Садикова діагностували відкрите проникаюче вогнепальне поранення головного мозку, зараз він у лікарні у важкому стані. Прокуратура пише, що підозрювані втекли з місця злочину, а пістолет, з якого стріляли в казахського журналіста, викинули біля паркану в Київському зоопарку.

Пресслужба Нацполіції

Після замаху Каратаєв і Жаканбаєв в той же день виїхали в Молдову. Вони оголошені в міжнародний розшук.

Дружина постраждалого Наталія Садикова стверджує, що Каратаєв — поліцейський, який займав перші місця на змаганнях зі стрільби. У замаху вона звинувачує президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, якого Садиков критикував.