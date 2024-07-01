Рух «ЧЕСНО»: Микола Тищенко майже рік проводив перевірки від неіснуючої тимчасової слідчої комісії

Народний депутат Микола Тищенко майже рік проводив перевірки різних установ від тимчасової слідчої комісії (ТСК) з вирубки лісів «Нацресурс» навіть після того, як вона припинила свою роботу.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії «Нацресурс», що за документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Державних агентств лісових і водних ресурсів та Держекоінспекції.

У рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть розробив для ТСК спеціальну уніформу, подібну до тієї, що носять силовики.

Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність.

Проте навіть після цього народний обранець продовжував навідуватися з перевірками до різних установ під виглядом діяльності тимчасово слідчої комісії. Про це він активно розповідав і на своїх сторінках у соцмережах.

У русі «ЧЕСНО» підкреслюють, що члени ТСК можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ — незалежно від їхньої форми власності та режиму секретності, якщо вони показують своє посвідчення нардепа чи мають відповідне дорученням комісії. Однак Тищенко робив це, вже не будучи офіційно членом жодної комісії.

Так, упродовж року нардеп регулярно повідомляв про викриття так званих колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів.

А нещодавно нардеп натрапив на скандал через відео, де двоє людей у камуфляжі із супроводу нардепа просто посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Тищенко заявляв, що конфлікт у Дніпрі виник «під час проведення обшуків шахрайських ботоферм».

Що відомо про скандал у Дніпрі

20 червня у дніпровських Telegram-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без розпізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточені його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.

Згодом того ж дня Тищенку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, нардепу наділи електронний браслет.