З російського полону повернули заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла

З російського полону Україна повернула десятьох цивільних. Серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, захоплений у Криму у 2021 році.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також з полону повернулися цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Це Олена Пех і Валерій Матюшенко, священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір росіянам, Богдан Гелета та Іван Левицький, а також пʼятеро цивільних, яких полонили на території Білорусі: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко і Катерина Брюханова.

Президент відзначив зусилля Ватикану в поверненні цивільних українців з російського полону.

Наріман Джелял — український кримськотатарський політик, який став заступником голови Меджлісу після обрання Рефата Чубарова. Джелял очолив інформаційно-аналітичний підрозділ. У вересні 2021 року російські силовики провели в нього вдома обшуки й забрали з собою, а потім «суд» заарештував Джеляла на два місяці за підозрою у «диверсії». Згодом ФСБ перекваліфікувала справу на більш тяжке обвинувачення. 21 вересня 2021 року окупаційний суд Криму дав 17 років вʼязниці Наріману Джелялу. Тоді український омбудсман Дмитро Лубінець назвав вироки помстою рф за спротив окупації земель кримськотатарського народу і за участь Джеляла у «Кримській платформі».

Перебуваючи і неволі, політвʼязень писав листи до українського народу, у яких висловлював віру у звільнення і перемогу.

Наріман Джелял.

Олена Пех була в заручниках у Росії вже шостий рік, її засудили на 13 років за проукраїнську позицію. Проросійські бойовики затримаи її на тимчасово окупованій території Донецької області. Торік уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що стан жінки через тортури й довгі роки увʼязнення «вкрай критичний».

Валерій Матюшенко пробув у заручниках Росії сім років. Його захопили на тимчасово окупованій території Донеччини в липні 2017 року за проукраїнську позицію. Чоловіка катували, через що він отримав інвалідність, а потім засудили на 10 років за «шпигунство».

В один день, 16 листопада 2022 року, у тимчасово окупованому Бердянську росіяни захопили священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького. Обидва молилися за мир. Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав повідомляв, що мав інформацію про катування священників.