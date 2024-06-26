На Волині військовозобовʼязаний напав на працівника ТЦК

У Шацьку на Волині військовозобовʼязаний чоловік напав на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського ТЦК під час служби. Нападнику загрожує до 5 років тюрми.

Про це повідомили у Волинському ТЦК.

У поліції порушили справу за фактом нападу на службову особу під час несення служби.

«Махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності, і ви зможете знайти себе тут», — заявили у ТЦК.

«Суспільне» пише, що нападник — 51-річний чоловік. Постраждалого працівника ТЦК не госпіталізовували.