Справу проти засновника WikiLeaks Ассанжа офіційно припинили — тепер він вільний

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в оприлюдненні військової таємниці США в рамках угоди з Міністерством юстиції, яка забезпечує його свободу. Справу проти Ассанжа офіційно припинили.

Про це пише Associated Press.

Засідання пройшло у федеральному суді Сайпану, столиці Північних Маріанських островів. Ассанж прибув до суду незадовго до початку засідання і зайшов до будівлі, не відповідаючи на запитання журналістів.

Угода передбачає, що Ассанж отримує вирок у 62 місяці тюремного увʼязнення. Однак, з огляду на пʼять років, які він провів у британській вʼязниці, оскаржуючи екстрадицію до США, його звільнили від покарання. Суддя заявила, що справу Ассанжа офіційно закрили, тож він може вийти із зали вільною людиною.

Зараз Ассанж летить до Австралії, щоб зустрітися з родиною.

Це рішення завершило багаторічну судову тяганину. У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожувало до 175 років вʼязниці. Його звинувачували за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокат Ассанжа Дженніфер Робінсон назвала 26 червня «історичним днем», який «поклав кінець 14 рокам юридичних баталій» і поставив крапку в справі, яку «визнали найбільшою загрозою Першій поправці Конституції США про свободу слова в ХХІ столітті».

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).

У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — це порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду. Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.

Зранку 24 червня 2024 року Ассанж вийшов з вʼязниці Великої Британії.