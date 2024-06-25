Засновник WikiLeaks Ассанж вийшов з британської вʼязниці

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вранці 24 червня вийшов з вʼязниці Великої Британії — він повернеться на свою батьківщину, в Австралію

Інформація про це зʼявилася на офіційному акаунті WikiLeaks в Х.

«Джуліан Ассанж на волі. Він покинув вʼязницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня, провівши там 1901 день. Він був звільнений під заставу Високим судом Лондона і в другій половині дня був відправлений до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув Велику Британію», — йдеться у повідомленні.

Ассанж повернеться до Австралії для воззʼєднання з дружиною Стеллою та дітьми.

Раніше видання CNN повідомляло, що Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, повʼязаному з його ймовірною роллю в одному з найбільших порушень секретних матеріалів уряду США, в рамках угоди з міністерством юстиції. Це дозволить йому уникнути покарання у США, оскільки угода передбачає 62-місячне увʼязнення, що еквівалентно терміну, який Ассанж вже відбув у лондонській вʼязниці, поки оскаржував рішення про екстрадицію до США.

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).

У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — це порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду. Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.