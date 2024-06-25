Україна вимагатиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова у Києві

Офіс генерального прокурора розпочинає процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова. Ідеться про Алтая Жаканбаєва та Мейрама Каратаєва.
Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит «Радіо Свобода».
«Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині», — повідомили у відомстві.
Передісторії
18 червня 2024 року у Києві двоє людей вчинили замах на вбивство громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця.
За даними правоохоронців, обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день замаху. Утім українські правоохоронці повідомили Алтаю Жаканбаєву і Мейраму Каратаєву про підозру у замаху на умисне вбивство.
- Садиков до 2010 року був головою актобського відділу опозиційної партії «Азат». Він понад 20 років критикує чинного президента Казахстану Токаєва і його попередника Нурсултана Назарбаєва. За цей час проти нього порушували кримінальні справи, палили його машину і майно, переслідували. У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.
- У 2014 році подружжя переїхало в Київ та отримало політичний притулок після того, як проти Наталії Садикової в Казахстані порушили кримінальну справу.