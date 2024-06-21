Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot

Нідерланди та ще одна країна збираються поставити Україні систему Patriot.

Про це 21 червня повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен, передає NL Times.

Вона уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністерка працювала над цим деякий час.

Раніше Нідерланди вже заявляли, що готові надати три пускові установки та радар, щоб зібрати повноцінну систему Patriot.

Кайса Оллонгрен не уточнила, яка саме друга країна працюватиме над передачею системи. Також не уточнила вона і термінів майбутньої поставки.