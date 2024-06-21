Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель

Колишній директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та ексзаступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.

Своє призначення він підтвердив у коментарі «Дзеркалу тижня».

За словами Ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Агенція оборонних закупівель була створена в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію. З січня цього року її очолює Марина Безрукова, яка до цього п’ять років працювала в «Укренерго».