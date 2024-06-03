Артем Ситник пішов з посади заступника голови НАЗК

Заступника голови Національного агентства із запобігань корупції (НАЗК) Артема Ситника звільнили з посади.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Посаду заступника Ситник обіймав з 12 травня 2022 року та відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

До цього з 2015 року Ситник був головою Національного антикорупційного бюро України. З посади пішов через завершення терміну повноважень.