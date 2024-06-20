США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і NASAMS

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет Україні у поставках ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot і NASAMS, які входять в систему протиповітряної оборони.

«Уряд Сполучених Штатів ухвалив важке, але необхідне рішення змінити пріоритети найближчих запланованих поставок іншим країнам, зокрема щодо ракет Patriot і NASAMS», — заявив журналістам Кірбі, передає AFP.

Фактично Кірбі підтвердив інформацію Financial Times про те, що Штати закриють поточні замовлення на поставки ракет іншим країнам. Він сказав, що рішення Вашингтона забезпечить ППО України достатніми запасами на наступні 16 місяців.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на тисячу ракет Patriot.