США схвалили продаж Тайваню ракет і дронів на $360 мільйонів

Державний департамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно $360 мільйонів.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати зобовʼязані за законом надавати Тайваню засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних звʼязків.

Продаж «допоможе поліпшити безпеку одержувача і сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу й економічного прогресу в регіоні», — заявили в Пентагоні.

Схвалення стосується дронів-камікадзе Switchblade 300 і повʼязаного з ними обладнання на $60,2 мільйона, а також безпілотників ALTIUS 600M-V і повʼязаного з ними обладнання на $300 мільйонів.

Міністерство оборони Тайваню висловило свою подяку, особливо за зусилля США, спрямовані на збільшення продажу зброї острову. Тайвань неодноразово скаржився на затримку поставок.