США схвалили продаж Тайваню ракет і дронів на $360 мільйонів

Державний департамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно $360 мільйонів.
Про це пише Reuters.
Сполучені Штати зобовʼязані за законом надавати Тайваню засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних звʼязків.
Продаж «допоможе поліпшити безпеку одержувача і сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу й економічного прогресу в регіоні», — заявили в Пентагоні.
Схвалення стосується дронів-камікадзе Switchblade 300 і повʼязаного з ними обладнання на $60,2 мільйона, а також безпілотників ALTIUS 600M-V і повʼязаного з ними обладнання на $300 мільйонів.
Міністерство оборони Тайваню висловило свою подяку, особливо за зусилля США, спрямовані на збільшення продажу зброї острову. Тайвань неодноразово скаржився на затримку поставок.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні росте на фоні погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- У кінці травня 2024 року Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню одразу після інавгурації президента Лая Цінде. Літаки і флот КНР провели імітацію нападу.