У Норвегії ексвагнерівця Медведєва засудили за побиття подруги та напад на бармена

Колишнього командира відділення «ПВК Вагнер» Андрія Медведєва, який намагався отримати в Норвегії політичний притулок, засудили до 120 днів тюремного увʼязнення.

Про це пише The Barents Observer.

Медведєва звинуватили у двох злочинах, скоєних у Ларвіку і Ставерні: побитті подруги через ревнощі до таксиста і нападі на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.

Обидва злочини було скоєно в листопаді минулого року. Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак з огляду на слова свідків суд виніс вирок про позбавлення волі.