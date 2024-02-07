Колишньому «вагнерівцю» Медведєву відмовили у притулку в Норвегії — але він залишається в країні

Норвегія не надала притулку колишньому учаснику терористичної «Групи Вагнера» Андрію Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання в країні, який можна продовжувати.

Про це повідомив адвокат бойовика Брінюльф Ріснес в інтервʼю норвезькому ЗМІ Dagbladet.

За словами адвоката, Медведєв отримав дозвіл на тимчасове проживання у Норвегії через загрозу безпеці, повʼязану з його поверненням до росії.

Ріснес пояснив, що цей дозвіл можна продовжувати на постійній основі, але він не дає права на отримання постійного дозволу на проживання чи громадянства, а також документ має деякі інші обмеження.

У міграційному управлінні Норвегії відмовилися коментувати Dagbladet інформацію щодо Медведєва, оскільки вони зобовʼязані зберігати конфіденційність і не можуть коментувати окремі випадки.

У Норвегії статус біженця надається тим, хто виконує вимоги відповідної Конвенції, та тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інші види покарання після повернення на батьківщину. Утім, зазначає ЗМІ, є винятки, зокрема для осіб, винних у воєнних чи інших серйозних злочинах.

Адвокат бойовика каже, що коли Норвегія ухвалювала рішення, чи має Медведєв право на постійний дозвіл на проживання, то формальна роль «Групи Вагнера» у війні була центральним питанням.

«Якби він був солдатом російської армії, то міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні. Але оскільки «Група Вагнера» формально не входила до складу російських військ, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець», — пояснив Ріснес.

Захисник колишнього «вагнерівця» не погодився з рішенням Норвегії щодо свого підзахисного. За його словами, хоча «Група Вагнера» формально не була частиною російських військ під час служби Медведєва, проте діяла у складі російських Збройних сил у війні проти України.

«Тому я вважаю, що він повинен мати повний захист як біженець, тож буду оскаржувати відмову», — підсумував він.