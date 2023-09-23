У Норвегії затримали екскомандира «вагнерівців» — він намагався втекти до росії через острах екстрадиції до України

Норвезька поліція затримала екскомандира відділення «ПВК Вагнера» Андрія Медвєдєва, який раніше втік до Норвегії, а тепер намагався нелегально повернутися в росію, оскільки боявся, що його видадуть Україні.

The Barents Observer пише, що Медведєва зупинили в пʼятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з рф — він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

Поліція регіону Фіннмарк підтвердила виданню, що чоловік віком близько 20 років був затриманий і йому висунуть звинувачення в порушенні прикордонних правил.

Спроба перетину кордону відбулася за кілька годин після того, як Медведєв зустрівся з журналістом Barents Observer у центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць «ПВК Вагнера» сказав, що хоче перетнути кордон і шукає когось, хто міг би його підвезти.

«Він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. Хлопець пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну і що повернення до росії є безпечнішою альтернативою. Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 кілометрів від Кіркенесу. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка», — пише видання.