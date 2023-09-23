У Норвегії затримали екскомандира «вагнерівців» — він намагався втекти до росії через острах екстрадиції до України

Норвезька поліція затримала екскомандира відділення «ПВК Вагнера» Андрія Медвєдєва, який раніше втік до Норвегії, а тепер намагався нелегально повернутися в росію, оскільки боявся, що його видадуть Україні.
The Barents Observer пише, що Медведєва зупинили в пʼятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з рф — він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.
Поліція регіону Фіннмарк підтвердила виданню, що чоловік віком близько 20 років був затриманий і йому висунуть звинувачення в порушенні прикордонних правил.
Спроба перетину кордону відбулася за кілька годин після того, як Медведєв зустрівся з журналістом Barents Observer у центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць «ПВК Вагнера» сказав, що хоче перетнути кордон і шукає когось, хто міг би його підвезти.
«Він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. Хлопець пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну і що повернення до росії є безпечнішою альтернативою. Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 кілометрів від Кіркенесу. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка», — пише видання.
- У січні 2023 року росіянин Андрій Медведєв — колишній командир «ПВК Вагнера», незаконно перетнув кордон і попросив про притулок. Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Згодом «вагнерівцю» висунили звинувачення в насильстві — він побився біля пабу в Осло.
- Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав показання, однак не визнав себе винним.
- 7 квітня Медведєва заарештували у Швеції. Він їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що там сигарети коштують удвічі дешевше. Але «вагнерівець» не має дозволу на вʼїзд до Швеції, тому його затримали.