Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування

Верховна Рада на засіданні 18 червня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № ​​11258, який пропонує зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від податку на додану вартість і митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що документ за основу підтримали 308 депутатів.

У пояснювальній записці вказано, що Україні через війну — одна з найзамінованіших країн світу: майже 174 тисячі квадратних кілометрів вже заміновані, і це площа розширюватиметься з огляду на постійні бої та обстріли з боку Росії. Україні потрібні роботизовані машини розмінування, але основні виробники такої техніки за кордоном. Більшість складових таких машин теж іноземного виробництва, тому їх ввезення підвищує вартість.

Звільнення від ПДВ і мита допоможе розвивати виробництво машин розмінування в Україні та зробить цей процес дешевшим.