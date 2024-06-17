У РФ визнали, що Україна збила її літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Слідчий комітет Росії визнав, що Україна 23 лютого 2024 року збила їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Про це повідомив російський слідчий комітет.
Комітет обрав «запобіжний захід» українському полковнику Миколі Дзяману, який нібито віддав наказ знищити російський літак А-50.
Російське слідство зазначало, що літак А-50 начебто не призначений для ведення бойових дій, не мав озброєння, а політ був у повітряному просторі Російської Федерації. Тоді як Дзяман віддав «незаконний наказ», через що, як пише російський слідчий комітет, загинули 10 членів екіпажу.
Миколі Дзяману заочно предʼявили звинувачення у теракті і оголосили його у федеральний розшук.
А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.
- Цьогоріч 23 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські бійці знищили вже другий російський літак А-50, а загалом це третя втрата Росією цього літака. До цього аналогічний А-50 вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі «Мачулищі» в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили збили літаки А-50 та Іл-22.