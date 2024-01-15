Повітряні сили ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління противника Іл-22.

Інформацію про це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї», — написав він.

Інформацію про це також підтвердили в Повітряних силах.

Напередодні зʼявилася інформація про те, що українські військові підбили два російських літаки над Азовським морем — А-50 та ІЛ-22. За непідтвердженою інформацією, удару по А-50 завдали в районі Кирилівки в Запорізькій області, після чого літак зник з радарів і перестав відповідати на запити. Повітряний командний пункт Іл-22М11, імовірно, підбили в районі Стрілкового на Херсонщині — після отриманих пошкоджень екіпаж літака запросив евакуацію.