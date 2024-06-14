Путін перед Глобальним самітом миру висунув свої умови для переговорів. Зеленський назвав їх ультиматумом

Лідер Росії Володимир Путін перед Глобальним самітом миру щодо України, який пройде в Швейцарії 15 і 16 червня, висунув свої умови для «припинення вогню», на яких РФ погодиться на переговори.

У виступі перед російськими дипломатами 14 червня Путін сказав, що українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їхніх адміністративних кордонів, а Київ має офіційно відмовитися від планів вступити в НАТО. Тільки тоді Росія піде на переговори.

Також він вимагає, щоб Україна визнала Крим і чотири області законними територіями РФ, а Захід зняв усі санкції. Путін стверджує, що тоді це буде не заморожування конфлікту, а його остаточне завершення. Якщо в Києві та на Заході відмовляться від цієї «реальної мирної пропозиції», саме на них буде «відповідальність за продовження кровопролиття».

Реакція України

Як передає Reuters, президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії назвав ці вимоги «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ. Він порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що той не зупинить війну, тож довіряти заявам лідера Росії не варто.

Міністерство закордонних справ України випустило заяву, у якій метою таких сигналів Путіна назвало спробу «ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, і розколоти єдність світової більшості довкола цілей та принципів Статуту ООН».

У відомстві кажуть, що своїм ультиматумом щодо початку «мирних переговорів» Путін хоче зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Там додали, що Росія планує «не мир, а продовження війни, окупацію України, знищення українського народу та подальшу агресію в Європі».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозиції Путіна «стандартним набором агресора», який має на меті позбавити Україну суверенітету і субʼєктності. Він додав, що такі вимоги — це капітуляція, на яку Україна не піде.