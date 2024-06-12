«Радіо Свобода»: Кількість учасників Саміту миру щодо України зменшується

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру щодо України, який проходитиме у Швейцарії 15 і 16 червня, знизилась до 78.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на дипломатичні джерела в Європейському Союзі, обізнані з ситуацією.

Вони не назвали країни і організації, які передумали брати участь. Один зі співрозмовників зазначив, що їхній список ще може поповнитися. «Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб», — сказав він. Інший дипломат, навпаки, висловив оптимізм — ще є час, щоб хтось доєднався.