«Радіо Свобода»: Кількість учасників Саміту миру щодо України зменшується

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру щодо України, який проходитиме у Швейцарії 15 і 16 червня, знизилась до 78.
Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на дипломатичні джерела в Європейському Союзі, обізнані з ситуацією.
Вони не назвали країни і організації, які передумали брати участь. Один зі співрозмовників зазначив, що їхній список ще може поповнитися. «Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб», — сказав він. Інший дипломат, навпаки, висловив оптимізм — ще є час, щоб хтось доєднався.
- 10 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд, яка прийматиме Саміт, повідомила, що участь у ньому підтвердили близько 90 зі 160 запрошених делегацій. 40 із них будуть представлені на найвищому рівні. Речник президента України на початку червня казав, що Київ отримав підтвердження від 107 країн та організації щодо їхньої участі в конференції.
- Китаю і Росії на Саміті не буде. Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.