Участь у Саміті миру щодо України підтвердили 90 країн та організацій

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Про це вона повідомила на зустрічі з журналістами, передає The Washington Post.

За словами президентки, мета Саміту — намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами й премʼєрами.

Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають саміт, а від США візьме участь віцепрезидент США Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Гарріс у складі делегації США.

«Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу», — додала Амгерд.

Утім, швейцарські посадовці зазначають, що Бразилія та Китай заявили, що не братимуть участі, оскільки цього не робитиме Росія.

Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій, казав речник президента Зеленського. Китаю і росії не буде. Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.

В Офісі президента заявляли, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни. Саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.