Секретар РНБО: Саміт миру у Швейцарії потрібен, щоб сформувати справедливі умови для мирних переговорів із росією

Саміт миру, який Україна готується провести 15—16 червня в Швейцарії, потрібен, щоб сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів із росією, а також продемонструвати усім, що в сучасному світі не можна досягати цілей військовим шляхом.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час зустрічі з іноземними журналістами, організованої «Бабелем».

«Україна очікує потужної демонстрації позиції міжнародної спільноти проти війни. А також того, що міжнародна спільнота посилить тиск на росію, щоб та повернулася на бік добра і справедливості. Це максималістський підхід в наших очікуваннях», — зазначив Литвиненко.

За його словами, це дуже важлива подія, яка може дозволити не лише посилити міжнародний тиск на росію, але і створити кращі і справедливіші умови для подальших мирних переговорів. «Це можливість поділитися нашим підходом до цього процесу. Ми намагаємося використовувати всі канали, в тому числі і на політичному рівні», — сказав Литвиненко.

Він зауважив, що цей Саміт може залучити лідерів понад сотень держав, орієнтовно половина яких з Глобального півдня. «І це унікальна можливість для нас пояснити ситуацію», — зазначив Литвиненко і додав, що росія вкладає величезні гроші в пропаганду.

За словами секретаря РНБО, очевидно, що таких самітів буде декілька. Він не виключив, що в майбутньому до них може долучитися і росія. Але для України важливо, щоб в результаті переговорів був досягнутий саме мир, а не перемирʼя, бо в такому випадку зберігатиметься загроза подальшої війни.

«Дуже важливо, що ми отримаємо реальні гарантії безпеки, які убезпечать нас від наступної агресії. А з іншого боку, дати поштовх для економічного зростання України, для розвитку України, для відбудови цієї країни. А це можливо лише за участі і міжнародної спільноти», — зазначив він.

«Нинішня ситуація — це показовий кейс для майбутнього всього світу. Якщо росія переможе, якщо росія досягне своїх цілей, це означатиме лише одне — що військова сила працює. І багато інших країн почнуть це використовувати. Тому дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство продемонструвало всім людям, що підхід досягати цілей військовим шляхом — не може працювати. Ми повинні використовувати цей український приклад, для того, щоб продемонструвати, що військові засоби не працюють у сучасних умовах», — наголосив Литвиненко.