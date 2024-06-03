МЗС Китаю відкинуло звинувачення Зеленського у допомозі рф зірвати Саміт миру у Швейцарії

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відреагувала на слова президента України Володимира Зеленського про те, що КНР відмовляє країни від участі у Саміті миру щодо України, який пройде 15—16 червня.
Як передає The Guardian та китайська газета Global Times, Мао Нін заявила, що Пекін «ніколи не роздмухував вогонь і не розпалював полумʼя», підтримує всі ініціативи з мирного «врегулювання кризи» і надає «великого значення саміту». Крім того вона додала, що Китай цінує відносини з Україною.
Напередодні президент Зеленський заявив, що росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний Саміт миру. За його словами, Москва активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт. Деякі держави вже «почали допомагати росії в дипломатичному зриві Саміту», а Китай відмовляє інші країни їхати на нього.
Китай при цьому офіційно відмовився від участі. Раніше в КНР заявили, що хотіли би бачити росію на Саміті, але її не запросили. Зеленський пояснював, що рф зриватиме увесь процес. Підсумковий погоджений план рф передадуть після Саміту через треті країни.
- З 15 по 16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру щодо України. Ключова тема — Українська формула миру та шляхи врегулювання війни, яку розвʼязала росія.
- Україна отримала підтвердження від 107 країн та організації щодо їхньої участі в Саміті. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни, казав Володимир Зеленський.
- США підтвердили свою участь на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження участі президента Джо Байдена.
- 3 червня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не знає, чи приїде на Саміт миру делегація від його країни. Він задався питанням, чи має сенс ця конференція, якщо на ній відсутня росія, як учасниця війни.