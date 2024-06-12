FT: Росія виставила на сайт з усиновлення чотирьох викрадених українських дітей

Журналісти британської газети Financial Times виявили, що Росія викрала з України чотирьох дітей в перші місяці повномасштабного вторгнення, а потім віддала їх на всиновлення.

Видання знайшло чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом сайті з усиновлення «Усыновите.ру» за допомогою інструментів розпізнавання зображень, публічних записів, а також інтервʼю з українськими посадовцями та родичами дітей.

Викраденим дітям від восьми до 15 років, їхні особи підтвердили їхні сімʼї та українська влада. Імен дітей не називають, але вказують, що до початку вторгнення вони жили в південних і східних областях України, які потім окупувала Росія. Після російського вторгнення їх викрали з українських дитячих будинків, а також «розлучили з опікунами й родичами». Зараз діти живуть у Тульській та Оренбурзькій областях Росії, одну дитину вивезли до окупованого Криму.

Росіяни не вказали українське походження дітей на сайті. Одну дитину в анкеті записали під новим російським імʼям та змінили її вік, а українське імʼя іншої дитини замінили російськомовним варіантом. Журналісти припускають, що таким чином росіяни хотіли ускладнити пошук дітей.

Опікуни знайдених виданням дітей і влада України раніше не знали про їхнє місцезнаходження. Родичі відмовилися від детальної розмови з журналістами, оскільки побоюються, що Росія перешкоджатиме поверненню дітей додому. Зараз Україна працює з близькими однієї дитини, ідентифікованої журналістами, щоб повернути її додому.

Також український Центр прав захисту дитини перевіряє, чи є ще дві дитини, знайденими журналістами, викраденими українцями.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення Москва масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на «оздоровлення або на відпочинок у таборах».

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.