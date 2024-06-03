NYT: Влада рф вивезла з Херсону до росії дитячий будинок, що є воєнним злочином. Зникли 46 дітей

На початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну російські посадовці вивезли з тоді ще окупованого Херсону 46 дітей з Будинку дитини. Ці діти опинилися в росії, про їхнє місцезнаходження досі нічого не відомо.

Про це пише The New York Times.

В Будинку дитини були немовлята й діти до 5 років. Деякі з них мали серйозні вади, наприклад церебральний параліч. Діти не були сиротами, у деяких батьків були обмежені права, а частину дітей забрали з неблагополучних родин або їх покинули. Ними опікувався персонал дитячого будинку.

Дітей ховали у підвалі будинку, потім у сховищі, а потім у підвалі церкви Голгофа. Росіяни знайшли їх 25 квітня 2022 року. Під час окупації Херсона дітей тримали в Будинку Дитини. Керівництво схиляли до співпраці, а до дітей приїздили відомі пропагандисти, такі як Антон Красовський, та депутати от «Єдиної росії». Директорка закладу Олена Корнієнко та одна з виховательок Наталя Лукіна відмовилися співпрацювати і отримувати російський паспорт та звільнилися із закладу. Зрештою росіяни перевезли дітей майже за 300 км від дому в росію, а весь процес зняли для своїх пропагандистських роликів.

Журналісти потім почали знаходити фото цих херсонських дітей у російському федеральному банку даних дітей-сиріт серед десятків тисяч російських дітей. У їх анкетах не значиться Україна, як місце народження.

Російські посадовці стверджують, що переміщення дітей було гуманітарною місією і відповідало їхній Конституціії, оскільки росія незаконно приєднала окуповану Херсонську область.

Фахівці з захисту прав людини кажуть, що закони окремої держави не можуть стояти вище за міжнародні зобов’язання. Те що зробили росіяни, можна кваліфікувати як воєнний злочин, спрямований на стирання української ідентичності дітей. Вивезені діти отримали російське громадянство для подальшого усиновлення.

Вже у травні 2022 року лідер рф путін підписав указ, який спростив вимоги для отримання російського громадянства і дозволив в окупованих областях України подавати заяви від імені українських дітей на російське громадянство. Це дозволило росіянам легше усиновити викрадених українських дітей.

Стирання української ідентичності у дітей є частиною послідовної кампанії державної кампанії путіна, спрямованої на знищення нації.