Норвегія виділяє €240 мільйонів на посилення ППО України

Норвегія виділить для України €240 млн на посилення протиповітряної оборони держави. Мова про закупівлю системи Patriot та ракет до неї.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Норвегії.

У відомстві заявили, що Норвегія разом із Німеччиною, Данією та Нідерландами повторно закуплять комплекс Patriot для Сил оборони.

Країни, зокрема, закуплять 100 ракет до комплексів Patriot для Україні. Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що спільно із союзниками Німеччина планує надати українським бійцям ці ракети «найближчими тижнями». На передачу 100 ракет Норвегія виділить €125 млн.