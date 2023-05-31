Норвегія надасть Україні пʼятирічну програму військової допомоги на €7 мільярдів

Норвегія надасть Україні пʼятирічну програму військової допомоги на загальну суму €7 мільярдів.

Про це йшлося на зустрічі премʼєр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Осло.

Стере зазначив, що його країна та інші члени НАТО від самого початку підтримували Україну в її боротьбі за незалежність і свободу.

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. У межах Програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€7 мільярдів) протягом пʼяти років», — сказав премʼєр-міністр.

Він зауважив, що Норвегія зобовʼязалася збільшити оборонні видатки до щонайменше 2% ВВП до 2026 року.