Норвегія надає Україні $218 млн і анонсувала передачу ППО NASAMS

Норвегія надає Україні додаткові 3 мільярди крон ($218 млн) для підтримки важливих державних послуг, а ще виділяє обладнання для протиповітряної оборони і анонсує передачу систем ППО NASAMS.

Про це оголосив премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре на зустрічі президентом Володимиром Зеленським.

Деякі NASAMS відправлять із власних складів країни, а інші замовлять у виробників для доставки пізніше.

Довгостроковий пакет підтримки України від Норвегії включає:

135 мільйонів норвезьких крон ($9,8 млн) на бюджетну підтримку уряду. Гроші підуть на освітні послуги, охорону здоровʼя, виплати пенсій. Тепер туди спрямували ще 3 мільярди. Їх виділять через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) Світового банку;

335 мільйонів норвезьких крон ($24,4 млн) — на засоби ППО;

1 мільярд норвезьких крон ($72,8 млн) як співфінансування для посилення оборонної промисловості, щоб та виробляла більше боєприпасів і ракет.

137 мільйонів норвезьких крон ($9,9 млн) — на їжу, воду, теплий одяг, ковдри, місця для проживання людей, які втратять житло через війну взимку.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти надати допомогу людям, які вже перебувають під великим тиском і знову переживають дуже сувору зиму», — сказав Стьоре.

Президент Володимир Зеленський подякував премʼєру Норвегії, уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству за лідерство.