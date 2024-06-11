Німеччина передасть Україні 100 ракет до систем Patriot

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні додаткових 100 зенітних ракет для системи протиповітряної оборони Patriot. Їх Збройні сили України отримають невдовзі.

Про це міністр розповів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Пісторіус зазначив, що ракети-перехоплювачі надають у межах ініціативи Німеччини щодо посилення української ППО разом із Данією, Нідерландами та Норвегією.

«32 з цих перехоплювачів уже були передані за останні два дні, а решта 68 будуть надані в найближчі тижні», — сказав міністр, додавши, що ці ракети допоможуть «захистити інфраструктуру та зберегти життя людей».

Президент Зеленський сказав, що Київ найближчим часом очікує на позитивний результат щодо 2—3 систем ППО. Він повідомив, що щодо цього питання триває робота з партнерами з США та Європи.

Заяви пролунали у німецькому Заніці на зенітній базі, на якій йому показали ЗРК Patriot. На цій же базі тренують українських спеціалістів.

«Оглянув батарею Patriot, яку передадуть нашій країні, та зустрівся з українськими воїнами, які на ній навчаються. Поспілкувався із захисниками та відзначив їх державними нагородами», — повідомив президент.