Другого нападника на волонтерку в Києві відправили під домашній арешт

Суд відправив на 60 днів під нічний домашній арешт другого підозрюваного в нападі на волонтерку в Києві. 70-річний чоловік має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

Про це повідомила прокуратура Києва.

Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому в магазин.

Другий нападник (зліва) заперечує, що вдарив волонтерку

У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля, і «взагалі жінок не б’є».

Водночас постраждала в Instagram писала, що саме цей чоловік під час конфлікту вдарив її по обличчю.