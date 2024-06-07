Напад на волонтерку в Києві: суд призначив одному з підозрюваних цілодобовий домашній арешт

Оболонський районний суд Києва 7 червня обрав запобіжний захід одному з чоловіків, який 2 червня напав на дружину військового (волонтерку), коли та поверталася з прощання із загиблою парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною «Чека» Цибух.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Суспільного».

Суд призначив цілодобовий домашній арешт Віктору Салюку. Саме він на відео волонтерки погрожував їй побиттям і плюнув у неї. Раніше йому повідомили про підозру за статтею про групове хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК), за що загрожує до 4 років позбавлення волі.

Салюк — 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Своєї вини не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не памʼятає. Прокуратура раніше вказувала, що чоловік кілька разів міняв свої показання.

У суді прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Адвокатка Салюка просила більш мʼякого запобіжного заходу — особистого зобовʼязання. Суд прийняв сторону прокурора.

Другому підозрюваному запобіжний захід ще не обирали. Це 70-річний чоловік, приятель Салюка, якому 7 червня вручили підозру про хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК). За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того як Салюк вибив у дівчини телефон.