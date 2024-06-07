У Києві затримали другого підозрюваного в нападі на волонтерку в Оболонському районі столиці. Чоловікові 70 років повідомили про підозру в груповому хуліганстві (за ч. 2 ст. 296 КК).

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 2 червня 70-річний чоловік святкував свій день народження в компанії 73-річного знайомого, з яким торгує на ринку. Йдучи додому нетверезими, вони зустріли по дорозі дружину військового (волонтерку), яка поверталася з прощання із загиблою парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною Цибух з позивним «Чека».

Зі слів підозрюваного, він вирішив зробити дівчині кілька компліментів, утім, вона його залицянь не оцінила. Постраждала писала, що не захотіла з чоловіками розмовляти російською. За даними прокуратури, відповідь дівчини українською мовою розлютила чоловіків — вони почали нецензурно лаятися. Дівчина стала знімати їх на мобільний телефон, але один з підозрюваних вихопив його в неї з рук і плюнув в обличчя.

Після цього другий чоловік вдарив дівчину долонею в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон, а чоловіки пішли. Це сталося поблизу входу в підземний перехід на вулиці Новокостянтинівській.

70-річний підозрюваний своєї вини не визнає. Стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим, якого затримали ще 5 червня.

Як повідомляють у прокуратурі, той самий знайомий час від часу змінює свої свідчення — спершу переконував, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не було, згодом стверджував, що він нічого не пам’ятає через свій поважний вік.

Чоловікам загрожує до чотирьох років увʼязнення. Прокурор клопотатиме, щоб підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.