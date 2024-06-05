У Києві затримали чоловіка, який напав на волонтерку. Поліція розслідує хуліганство

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який 2 червня напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста.

Про це повідомила київська прокуратура.

Слідство встановило, що двоє нетверезих чоловіків намагалися заговорити з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою парамедикинею «Госпітальєрів» Іриною Цибух з позивним «Чека». У соцмережах постраждала заявила, що тоді сказала, що не розуміє чоловіків, бо вони говорили російською.

За даними прокуратури, відповідь дівчини українською мовою викликала агресію в чоловіків — вони почали нецензурно лаятися. Дівчина почала знімати їх на мобільний телефон, але один з підозрюваних вихопив його з рук і плюнув дівчині в обличчя.

Після цього інший чоловік вдарив дівчину долонею в ніс. Дівчині змогла повернути телефон, а чоловіки пішли. Це сталося поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській.

На відео, яке постраждала дівчина опублікувала в мережі, потрапив момент, де один з підозрюваних чоловіків каже: «Я вас таких пиздил, блять, кто говорил по-украински здесь, ты — сука!» За словами постраждалої, ще чоловік сказав, що «скоро сюди прийдуть росіяни».

Поліцейські розшукали одного з підозрюваних чоловіків — це 73-річний киянин. Він каже, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не памʼятає через свій поважний вік. Йому повідомили про підозру в хуліганстві — за це загрожує до чотирьох років увʼязнення. Іншого підозрюваного ще шукають.