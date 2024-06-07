Новини

Bloomberg: Німеччина планує передати Україні ще одну батарею Patriot

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Німеччина розглядає можливість відправити четверту батарею Patriot в Україну.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, цю батарею передадуть на додаток до тих трьох, які Німеччина вже пообіцяла надати Україні.

При цьому офіційно Берлін ще не ухвалив остаточного рішення.

  • Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
  • Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.