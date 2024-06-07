Reuters: Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $225 мільйонів під час зустрічі із Зеленським

Сьогодні, 7 червня, президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $225 мільйонів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

У Франції проходить церемонія з нагоди «Дня Д» — 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії в Другій світовій війні. Переговори Байдена й Зеленського віч-на-віч стануть першими, відтоді як президент України відвідав Вашингтон у грудні 2023 року. Президенти знову зустрінуться наступного тижня на саміті G7 в Італії, коли країни обговорюватимуть використання російських заморожених активів для надання Україні $50 мільярдів.

Як пише Associated Press, новий пакет допомоги, про який оголосить Байден, включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, мінометні системи й артилерійські снаряди. А ще ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, патрульні катери, вибухівку та додаткові запчастин.

Для того, щоб зброя швидко потрапила на фронт в Україні, її передадуть із наявних запасів США. Заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер нещодавно заявив, що Штати намагаються надолужити потреби України в зброї — найбільше потрібні артилерійські боєприпаси та системи ППО.