FT: США дадуть Україні кредит на $50 мільярдів, якщо ЄС запровадить безстрокові санкції проти заморожених активів рф

США готові надати Україні кредит на $50 мільярдів за рахунок прибутків від заморожених російських активів, якщо Європейський Союз продовжить санкції проти росії на невизначений термін.

Про це пише Financial Times із посиланням на документ, який сьогодні обговорюватимуть на онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Вашингтон вимагає, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни в Україні. Це потрібно, аби США не залишилися єдиними відповідальними за виплати за кредитами, наданими Україні.

Однак будь-які зміни в санкційному режимі Євросоюзу потребують схвалення лідерів всіх країн-членів, зокрема премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який ревно захищає своє право вето щодо санкцій.

Основний варіант, що розглядається, — це план США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, що приблизно рівна оціночним надприбуткам від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, які зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що ця сума може сягати $50 мільярдів.

США наполягають на досягненні угоди перед самітом G7, що проходитиме в Італії 13—15 червня. Очікують, що головною темою зустрічі стане фінансова підтримка України, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Водночас деталі позики, зокрема термін погашення, процентну ставку, чи буде вона надана безпосередньо або через посередника, наприклад, через Світовий банк, ще не визначили.

За даними видання, США можуть видати такий кредит, тільки якщо Євросоюз виділить на його погашення прибуток від російських активів, що зберігаються у країнах ЄС, а самі ці активи залишаться замороженими, «доки росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні».

Така застава має вирішальне значення, адже більша частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Ці активи приносять приблизно €3 мільярди прибутку на рік. Якщо прибутку не вистачить для необхідних виплат або якщо ЄС не вдасться домовитися про продовження санкцій, відповідальність потенційно ляже на США. Через це уряди деяких країн ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків надання такого кредиту.

Інший варіант передбачає, що ЄС разом з іншими країнами G7 фактично надасть Україні двосторонні кредити, забезпечені прибутками від російських активів, заморожених у їхніх власних юрисдикціях.