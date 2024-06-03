Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7, що проходитиме в Італії 13—15 червня

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7 («Велика сімка»), що проходитиме в Італії 13—15 червня.

Речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарфону заявив, що це буде або онлайн, або президент буде там присутній. Ключовими темами будуть нарощування подальшої оборонної підтримки, протиповітряної оборони України, розвиток коаліції винищувачів та кроки, необхідні для прискорення передачі українським військам F-16. Від союзників Україна очікує «ключові рішення», зазначив Никифоров.

Італійська видання Аnsa писало, що на саміт запросили 15 представників країн і міжнародних інституцій.

Газета Financial Times у кінці травня з посиланням на неназваних посадовців США писала, що в Італії Зеленський і лідер Штатів Джо Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між Україною та США.

Заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра розповіла «Бабелю», що лідери країни G7 на саміт мають вийти зі спільною позицією щодо російських активів. Там обговорять питання кредиту Україні, який можна буде погасити коштом надприбутків із заморожених активів рф.

Поки що немає консенсусу щодо повної конфіскації немає, каже Мудра. США і Велика Британія її підтримують, а Німеччина і Франція — категорично проти й шукають альтернативи, такі як колатералізація.