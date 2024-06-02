Дональд Трамп створив акаунт у TikTok, хоча раніше намагався заборонити соцмережу в США

Колишній президент США Дональд Трамп створив акаунт у соцмережі TikTok. Шість годин тому він опублікував перше відео і вже зібрав майже 670 тисяч підписників.

Американський мільярдер на посаді президента США активно намагався заборонити TikTok, що належить китайському техногіганту ByteDance. У березні 2024 року він казав, що платформа становить загрозу національній безпеці, але тепер для нього «ворожий» Facebook.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп писав, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга. «Я не хочу, щоб Facebook, який шахраював на минулих виборах, почувався краще. Вони справжні вороги народу», — писав він.

Вочевидь, Трамп буде використовувати TikTok у своїй передвиборчій програмі, про що раніше писали західні медіа.