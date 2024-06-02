Дональд Трамп створив акаунт у TikTok, хоча раніше намагався заборонити соцмережу в США

Колишній президент США Дональд Трамп створив акаунт у соцмережі TikTok. Шість годин тому він опублікував перше відео і вже зібрав майже 670 тисяч підписників.
Американський мільярдер на посаді президента США активно намагався заборонити TikTok, що належить китайському техногіганту ByteDance. У березні 2024 року він казав, що платформа становить загрозу національній безпеці, але тепер для нього «ворожий» Facebook.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп писав, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга. «Я не хочу, щоб Facebook, який шахраював на минулих виборах, почувався краще. Вони справжні вороги народу», — писав він.
Вочевидь, Трамп буде використовувати TikTok у своїй передвиборчій програмі, про що раніше писали західні медіа.
- 24 квітня 2024 року президент США Джо Байден підписав закон про потенційну заборону TikTok у Штатах. Він вимагає від китайської технологічної компанії ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025, інакше його заблокують. Рішення пояснювалося загрозою нацбезпеці і можливим контролем ByteDance з боку Комуністичної партії Китаю. Уряд КНР може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів, яких понад 170 мільйонів.
- ByteDance усі звинувачення відкидає і хоче оскаржити закон у суді. Влада Китаю критикує рішення США. У березні 2024 року WSJ писала, що уряд Китаю дав зрозуміти ByteDance, що блокування TikTok у США краще за його продаж. Держапарат Китаю поставить «національну гідність» вище за фінансові інтереси компанії в Штатах. Згодом Reuters написала, що техногігант не планує продавати TikTok у США, якщо вичерпає всі юридичні можливості оскаржити закон, і просто закриє соцмережу.
- 7 травня 2024 року ТikTok і ByteDance подали позов до федерального суду США. Компанії кажуть, що закон порушує Першу поправку до Конституції США про захист свободи слова.