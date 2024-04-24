Голова Білого дому Джо Байден підписав закон про потенційну заборону TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Про це повідомляє CNN.

Закон не призведе до негайного блокування TikTok, оскільки ByteDance матиме 270 днів, щоб продати TikTok західній компанії. Якщо ж вона не захоче чи не зможе цього зробити, тоді сервіс заборонять на всій території Сполучених Штатів.

Кінцевий термін для продажу 19 січня 2025 року, однак Байден може продовжити його ще на 90 днів, якщо визначить, що компанія досягла прогресу на шляху до продажу.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу заявив, що оскаржуватиме рішення. За його словами, заборона TikTok позначиться на 170 мільйонах американців.

Законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів.