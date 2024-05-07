ByteDance подала до суду, щоб заблокувати закон США про потенційну заборону TikTok

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Штатах.

Про це пише Reuters.

Компанії подали позов до Апеляційного суду округу Колумбія, у якому стверджують, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому вони просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.

Закон, підписаний президентом США Джо Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok західній компанії, інакше його заборонять на всій території Сполучених Штатів.

У позові йдеться, що продаж «просто неможливий: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично... Немає сумнівів: закон змусить заборонити до 19 січня 2025 року, змусивши замовкнути 170 мільйонів американців. які використовують платформу для спілкування способами, які неможливо відтворити в іншому місці».

Американські законодавці занепокоєні, що Китай може отримати доступ до даних про американців або шпигувати за ними за допомогою TikTok, тому закон ухвалили переважною більшістю в Конгресі. Тим часом соцмережа заперечує, що коли-небудь передавала дані користувачів із США.

TikTok і ByteDance у позові додали, що соцмережа втратила $2 мільярди на захист даних користувачів зі Штатів та взяла додаткові зобовʼязання в 90-сторінковому проєкті Угоди про національну безпеку, розробленому в ході переговорів з Комітетом з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах. В Угоді TikTok погоджувався на те, що США можуть заборонити соцмережу, якщо вона порушить деякі зобовʼязання.