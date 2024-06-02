Голова Пентагону: Війни з Китаєм можна уникнути, потрібен діалог

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що війна з Китаєм не є неминучою або невідворотною.

Це він заявив на міжнародній безпековій конференції «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі.

Остін зробив акцент на прихильності Вашингтона до гарантування безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що втілюється у зростанні кількості оборонних партнерств. За його словами, за останні три роки відбулося «нове зближення практично з усіх аспектів безпеки». Також він додав, що Сполучені Штати можуть бути в безпеці лише тоді, якщо в безпеці буде Азія.

Голова Пентагону назвав «тривожною проблемою» ситуацію з Китаєм, але вважає, що необхідно вести діалог — саме він може запобігти війні. Він сказав, що лідери великих держав повинні продовжувати співпрацю, щоб зменшити ймовірність непорозумінь.

Реакція Китаю

Як передає DW, заступник начальника Обʼєднаного штабу Центральної військової ради Китаю генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен звинуватив Вашингтон у прагненні створити азійську версію НАТО і назвав Вашингтон найбільшим викликом для стабільності в регіоні. Він сказав, що стратегія США несе розкол і провокує конфронтацію.