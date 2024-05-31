Зеленський про дозвіл бити зброєю США по росії: У нас був меседж від американської сторони

Президент Володимир Зеленський вранці, 31 травня, отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у Швеції.

«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні (31 травня) я отримав це повідомлення від моїх військових», — зазначив він, відповідаючи на питання про дозвіл атакувати цілі в рф американською зброєю.

За словами президента, він не може розкривати подробиць, але хоче «побачити, що відбудеться на практиці».

«Але те, що я бачу, у будь-якому випадку є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше. Щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону», — наголосив Зеленський.