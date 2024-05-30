У Києві збільшать інтервали між поїздами метро через дефіцит працівників

Найближчим часом у київському метро змінять графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в міжпікові та на 45 секунд у пікові години.

Про це повідомив «Київський метрополітен».

Змінити графік руху поїздів необхідно через гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема зараз у метрополітені відкрили 83 вакансії машиністів електропоїздів, ще 48 — електромеханіків і 161 — токарів і слюсарів за відповідними напрямами. Кількість вакансій збільшується через вимушену міграцію, специфіку професій і мобілізацію. Близько 7% працівників метро нині служать у лавах ЗСУ.

Через те що метрополітен — вузькопрофільне підприємство, підготовка та адаптація деяких професій потребує тривалого спеціального навчання. Наприклад, машиністу електропоїзда потрібно вчитися понад рік, щоби самостійно вийти на роботу на лінії.