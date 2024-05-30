США занепокоєні ударами України по стратегічних радіолокаційних станціях росії «Воронеж-М» і «Воронеж-ДМ». Ці станції є частиною російської системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад.

Газета The Washington Post з посиланням на джерела пише, що американські урядовці вважають ці РЛС «чутливими» і що вони нібито не були задіяні у війні проти України. Москва може вважати, що її стратегічні сили стримування стали мішенню — це непокоїть Вашингтон, про що Києву відомо.

«Ці обʼєкти не були задіяні у підтримці війни росії проти України [...]. Але вони є чутливими місцями, оскільки росія може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, що може підірвати здатність росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів», — сказав американський урядовець.

За даними WP, Вашингтон висловив Києву своє занепокоєння. Українська ж сторона вважає, що ці РЛС були задіяні у війні проти України. Український чиновник, знайомий з цим питанням, заявив, що росія використовувала вказані РЛС для моніторингу діяльності українських військових і відслідковувала запуски дронів та ракет по рф. За його словами, за атаками на РЛС стоїть Головне управління розвідки.

Газета пише, що наразі в адміністрації Джо Байдена активно обговорюють зняття обмежень для Збройних сил України бити по росії американською зброєю. Але якщо російська система раннього попередження буде засліплена українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між Вашингтоном і Москвою, сказав американський урядовець.