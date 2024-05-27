Дрони ГУР пошкодили російські стратегічні РЛС «Воронеж-М» і «Воронеж-ДМ»

Українські безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували в глибокому тилу росії радіолокаційні станції дальнього виявлення цілей «Воронеж-М» і «Воронеж-ДМ». Ці РЛС призначені для виявлення балістичних і крилатих ракет, а також космічних і аеродинамічних обʼєктів на відстані до 6 000 км. Вони є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності, які можна назвати «стратегічними очами».

РЛС «Воронеж-ДМ», яка стоїть у селищі Глибокий Краснодарського краю, атакували 23 травня 2024 року, про що написала низка OSINT-дослідників і профільних мілітарних порталів. Тоді російські пабліки публікували фото наслідків атаки, на яких видно, що станція зазнала важких пошкоджень.

Пошкоджена «Воронеж-ДМ». Telegram-канал НІП «Тиск»

РЛС «Воронеж-М» атакували 27 травня, повідомляє «Армія TV» з посиланням на джерела. Ця станція стоїть у місті Орськ Оренбурзької області росії. Це за 1 800 км від кордону з Україною. Проєкт «Схеми» опублікував супутниковий знімок за 27 травня з наслідками атаки. На знімку видно, що на території РЛС зʼявились темні плями, яких раніше не було. Ймовірно, це сліди пожежі.

РЛС «Воронеж-М» СХЕМИ / Радіо свобода

Видання Defence Express пише, що удари по «Воронеж-М» і «Воронеж-ДМ» фактично вивели з ладу 50% від усіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям «південь — південний схід».