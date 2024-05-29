У харківському «Епіцентрі» завершили пошукові роботи. Там загинули 19 людей

У харківському гіпермаркеті «Епіцентр» завершили пошукові роботи — там загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини постраждали.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Це було непросто, зазначив Клименко — за допомогою спецтехніки тіла цілодобово шукали серед попелу, а потім оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також до роботи залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Удар по «Епіцентру»

25 травня близько 13:50 росіяни завдали авіаударів по Харкову. Того дня в місті було чотири серії обстрілів, перший з яких прийшовся по гіпермаркету «Епіцентр». Гіпермаркет заявив, що виплатить по мільйону гривень компенсації родинам загиблих співробітників. Також сімʼям, де залишаються неповнолітні діти, «Епіцентр» виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тисяч гривень щомісячно до досягнення 18 років.

Слідчі знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету. Якби він здетонував, кількість жертв була б значно більшою.